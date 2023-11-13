Краснодар, 13 ноября, 2023, 16:09 — ИА Регнум. В Краснодарском крае в 2024 году откроется питомник, который будет выращивать миллион саженцев виноградной лозы в год. Об этом сообщил заместитель губернатора Краснодарского края Андрей Коробка, выступая на II Российском винном форуме в Москве.

Виноградник

«Задачу по обеспечению хозяйств края собственными саженцами поставил губернатор Вениамин Иванович Кондратьев», — рассказал Андрей Коробка. Он назвал вопрос снабжения саженцами одним из самых актуальных в свете развития винодельческой отрасли. «Сегодня в регионе работает пять питомников. К открытию готовится шестой, он расположен в районе Анапы и будет ежегодно производить один миллион саженцев», — сообщил он.

Вице-губернатор отметил, что на полную проектную мощность питомниководческие хозяйства края планируют выйти в 2026 году. Она составит 9,3 миллиона саженцев в год.

Как сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края, в текущем году питомники региона планируют произвести 4,8 миллиона штук саженцев, из которых 3,2 миллиона штук будут использованы для собственных нужд и 1,6 миллиона штук будут реализованы по запросам других регионов.