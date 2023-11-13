Киев, 13 ноября, 2023, 16:21 — ИА Регнум. Российские военнослужащие уничтожили в Запорожской области «лучшего танкиста ВСУ» Максима Гацанюка. Об этом стало известно 13 ноября.

Соцсети Максим Гацанюк

«Наш земляк, уроженец села Гопчица, житель Киева, умер в населённом пункте Соколовка после ранения в результате выполнения боевых задач», — говорится на странице горсовета города Погребище в Винницкой области в соцсети Facebook (запрещена в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Гацанюка ликвидировали ещё 8 ноября, но новость появилась позже. На момент гибели ему было 39 лет.

Кто такой «лучший танкист ВСУ»

Мужчина стал участником боевых действий в июне 2022 года, когда украинские власти призвали его в ходе мобилизации. «Лучшим танкистом Вооружённых сил Украины» его начали называть в местных СМИ. Пользуясь полученной медийностью, Гацанюк стал часто выступать на национальном телевидении, где постоянно утверждал, что стране осталось совсем немного до победы в конфликте.

Был ли Гацанюк лучшим

Военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин, однако, назвал Гацанюка распиаренной личностью. Как он заявил NEWS.ru, в большей степени танкист «светился» на ТВ, но от того, что одним боевиком стало меньше, российским военным в любом случае станет легче.

«Это была распиаренная личность. Военное счастье отвернулось от него, наши оказались сильнее», — сказал Дандыкин.

Гацанюк не единственный погибший за последнее время медийный представитель ВСУ. Так, 26 августа ИА Регнум сообщало, что в столкновении двух самолётов ВСУ в Житомирской области погиб известный украинский лётчик Андрей Пильщиков с позывным Джус. Он также постоянно давал громкие интервью, в том числе западным СМИ, и был одним из главных кандидатов на обучение управлению обещанными Киеву американскими истребителями F-16. Позднее гибель Джуса, также известного как Призрак Киева, подтвердили в Государственном бюро расследований Украины. После захоронения могилу Джуса разграбили, похитив шевроны, которые там оставили его сослуживцы.

Как сообщало ИА Регнум, в августе 2023 года также стало известно о гибели в зоне СВО ещё нескольких известных представителей киевского режима: 9 августа на запорожском направлении ликвидировали старшего офицера 118-й мехбригады ВСУ подполковника Юрия Баранецкого. Через несколько дней, 13 августа, российские военные уничтожили идейного нациста, офицера 126-й бригады ВСУ Эдуарда Ращука, получавшего от украинского лидера Владимира Зеленского орден Мужества.

Помимо этого, 23 августа киевский городской совет заявил о гибели командира роты бригады ВСУ заместителя бывшего лидера «Правого сектора» (террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ) Дмитрия Яроша (физическое лицо, внесённое в перечень причастных к экстремистской деятельности и терроризму) Сергея Ильницкого с позывным Сокол.