Москва, 13 ноября, 2023, 16:00 — ИА Регнум. Многократный чемпион мира и Европы по спортивному лыжному ориентированию в составе сборной России Андрей Ламов сменил спортивное гражданство и теперь станет выступать за Швецию. Об этом 13 ноября рассказал вице-президент Федерации спортивного ориентирования России Виктор Елизаров.

«У нас есть информация о том, что Андрей Ламов теперь будет выступать за Швецию. Всё к этому шло, спортсмен живёт в этой стране много лет, у него жена шведка», — заявил он в беседе с ТАСС.

Елизаров отметил, что уход спортсмена будет определённой потерей для сборной России, в которой он являлся одним из лидеров, однако добавил, что в команде с этим справятся.

Вице-президент уточнил, что в федерации давно понимали, что эта ситуация закончится таким образом, и добавил, что российская сторона не будет препятствовать выступлению спортсмена под флагом Швеции.

Ламов на внутрироссийских стартах выступал за Вологодскую область. В последний раз 37-летний спортсмен выступал на чемпионате мира в нейтральном статусе в 2021 году в Эстонии. На этих состязаниях он завоевал серебро в индивидуальной гонке преследования и золото — в эстафете вместе Аленой Трапезниковой. В общей сложности у атлета семь золотых и шесть серебряных наград на чемпионатах мира.

Как сообщало ИА Регнум, 12 октября Международный олимпийский комитет (МОК) отстранил Олимпийский комитет России (ОКР) до дальнейшего уведомления. Позднее глава МОК Томас Бах заявил, что спортсмены из России смогут получить приглашение на Олимпиаду только в том случае, если не будут связаны с ОКР или государством.

Президент России Владимир Путин 19 октября заявил, что подходы МОК по допуску атлетов на Олимпиаду противоречат самой природе спорта. Он подчеркнул, что чиновники от спорта присвоили себе право решать, на кого распространяется Олимпийская хартия, а на кого нет.