Киев, 13 ноября, 2023, 15:42 — ИА Регнум. Украинские военные боятся, что на фоне ослабления внимания западных стран к конфликту на Украине из-за войны на Ближнем Востоке они будут вынуждены отступать вплоть до Львова. Об этом 13 ноября сообщило издание Daily Beast.

Иван Шилов ИА Регнум

По словам бойцов ВСУ, из-за ослабления внимания США к Киеву Вооружённые силы России смогут добиться серьезных успехов. Один из украинских военнослужащих признал, что Украина не в состоянии обеспечивать собственные нужды в вооружении и боеприпасах.

«Без поддержки США и других мы будем вынуждены отступить, если вражеские войска будут продвигаться на всех фронтах. У нас есть партнёры, и мы получим от них помощь, но её будет намного меньше или война дойдёт до Львова», — заявил изданию военный украинской армии с позывным Спенсер.

Отмечается, что в ВСУ также опасаются возможности введения нормирования использования боеприпасов из-за продолжения эскалации палестино-израильского конфликта.

Как сообщало ИА Регнум, 2 ноября польский полковник запаса Мачей Матысяк заявил, что Киеву придётся отказаться от части территорий. По его словам, ситуация на Украине сложная, а сценарий, когда НАТО даёт танки и ВСУ успешно наступают, не получается.

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо 10 октября заявил, что украинские войска близки к надлому и полной деморализации. Глава региона уточнил, что ВСУ перешли к полностью террористическим методам и украинские военные уже не пытаются скрыть нанесение ударов по гражданской инфраструктуре.