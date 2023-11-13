Москва, 13 ноября, 2023, 15:25 — ИА Регнум. Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) поддержала олимпийскую чемпионку командных соревнований Камилу Валиеву, занявшую четвёртое место на этапе Гран-при России в Казани. Комментарий и оценку выступлений фигуристки федерация опубликовала на своём сайте.

Егор Алеев/ТАСС Камила Валиева

В федерации отметили, что стартовать в первый раз спустя почти два месяца после показа новых программ на сентябрьских контрольных прокатах для любого непросто.

«Понятно, что Камила на данный момент не в оптимальной форме, не все ультра-си ещё восстановлены, прокат произвольной программы не был идеальным. Но программа совершенствуется», ― отметили в ФФККР.

В федерации также отметили решимость, стойкость и силу характера спортсменки высочайшего уровня, которые достойны уважения.

«Уникальность и талант Валиевой никуда не делись. Новые программы Камилы ― очередная удача всей тренерской команды, поскольку раскрывают новые грани фигуристки ― глубину катания, завораживающую выразительность», ― говорится в сообщении.

Как сообщало ИА Регнум, Валиева заняла четвёртое место на четвёртом этапе Гран-при России в Казани, набрав 213,59 балла. Фигуристка допустила падение при исполнении четверного тулупа. При этом по итогам короткой программы она лидировала.

Победу одержала Софья Муравьёва с результатом 228,81 балла. На втором месте оказалась Алина Горбачёва (219,02). Замкнула тройку лидеров Дарья Садкова (214,54).

Команда фигуристки Валиевой планирует подать протест на результаты произвольной программы на этапе Гран-при России в Казани. При этом пока неизвестно, что именно собирается оспорить сторона спортсменки.

Спортивный арбитражный суд (CAS) 10 ноября заявил, что окончательное решение по делу Валиевой вынесут в январе 2024 года.