Москва, 13 ноября, 2023, 15:20 — ИА Регнум. В России появятся электронные студенческие билеты и зачётные книжки. Новые возможности для студентов появятся на портале «Госуслуги».

URA.RU/TASS

Как сообщили в Министерстве цифрового развития России, планируется, что инициатива получит практическое воплощение уже в 2024 году. Воспользоваться электронными документами смогут студенты бакалавриатов, специалитетов и магистратуры, а также ординаторы и аспиранты.

Среди возможностей, которые предоставит электронный документооборот, окажутся отслеживание успеваемости, покупка транспортных билетов и посещение мероприятий культуры со скидкой и другие опции. Пользоваться электронным студенческим можно будет с экрана смартфона. Привычный физический документ при этом не отменяется. Как отметили в ведомстве, сервис планируется реализовать в рамках нацпроекта «Цифровая экономика».

Как сообщало ИА Регнум 11 августа, российским студентам, принявшим участие в специальной военной операции на Украине, разрешат переводиться на бюджетную форму обучения даже при отсутствии вакантных мест. Постановление об этом подписал премьер-министр России Михаил Мишустин. В соответствии с документом, для обеспечения студентов местами их будут переводить с одной специальности, направления подготовки или укрупнённой группы профессий на другую, то есть студент получит бюджетное место, несмотря на выбранное направление обучения. Как позднее сообщили в Министерстве образования России, разрешение на переход участников СВО на бесплатное обучение в колледжах и вузах даётся в соответствии с приказом ведомства, который будет действовать до 31 августа 2024 года.