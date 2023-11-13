Вильнюс, 13 ноября, 2023, 15:23 — ИА Регнум. Министерство внутренних дел Литвы потребовало от департамента миграции начать процедуру лишения гражданства российской балерины Илзе Лиепы за поддержку специальной военной операции на Украине и президента России Владимира Путина, сообщило 13 ноября агентство Baltic News Service, ссылаясь на информацию от ведомства.

Григорий Сысоев/РИА Новости Илзе Лиепа

«Публичные высказывания Илзе Лиепы рассматриваются как дискредитация государства», — процитировали в издании заявление министерства.

В ведомстве сообщили об отправке запросов в соответствующие учреждения с просьбой дать оценку заявлениям балерины. Если эксперты решат, что высказывания Лиепы несут угрозу национальной безопасности, МВД направит просьбу о лишении её гражданства президенту республики.

В ноябре 2022 года Лиепа в интервью Youtube-каналу «Эмпатия Манучи» сообщила, что имеет российское и литовское гражданство. Она заявила о поддержке СВО и доверии Путину. Балерина также сказала, что ей стыдно за страны Прибалтики из-за сноса там советских памятников и из-за попыток отменить русскую культуру.

Как сообщало ИА Регнум, в сентябре президент Литвы Гитанас Науседа лишил гражданства фигуристку Маргариту Дробязко. Поводом стало то, что она участвовала в ледовых шоу в России. Фигуристка подала жалобу на это решение в окружной административный суд Вильнюса.

В августе 2022 года Науседа лишил государственных наград Дробязко и её партнёра по танцам на льду Повиласа Ванагаса за участие в шоу олимпийской чемпионки Татьяны Навки «Лебединое озеро». При этом литовские фигуристы представляли страну на пяти Олимпиадах (1992, 1994, 1998, 2002, 2006) и становились призёрами чемпионатов Европы и мира.