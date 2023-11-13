Москва, 13 ноября, 2023, 15:13 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с главой Сенегала Макки Саллом обсудил сложившуюся в секторе Газа гуманитарную ситуацию, сообщили 13 ноября в Кремле.

Str/Keystone Press Agency/Global Look Press

«Проведён также обмен мнениями в связи с резким обострением палестино-израильского конфликта и сложившейся в секторе Газа тяжёлой гуманитарной ситуацией», — говорится в сообщении.

Стороны также затронули вопросы российско-сенегальского сотрудничества, включая дальнейшее развитие экономических, инвестиционных и торговых связей.

Как сообщало ИА Регнум, 25 октября Путин назвал гуманитарной катастрофой происходящее на Ближнем Востоке. Глава государства подчеркнул, что борьба с терроризмом не может вестись по принципу коллективной ответственности, когда также гибнут старики, женщины, дети и целые семьи. Президент также отметил, что Россия с тревогой и болью следит за ситуацией. Путин также заявил, что главная задача на Ближнем Востоке — остановить кровопролитие и не дать конфликту выплеснуться за пределы региона.

Палестино-израильский конфликт обострился 7 октября после нападения палестинского движения ХАМАС на соседние с границей районы Израиля. В ответ на это Тель-Авив начал массированный обстрел сектора Газы, ввёл полную блокаду анклава. По состоянию на 12 ноября число погибших в секторе Газа увеличилось до 11 078 человек. Ранения получили 27 490 палестинцев.