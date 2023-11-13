Москва, 13 ноября, 2023, 15:05 — ИА Регнум. Продюсер Константин Меладзе снизил на 11 млн рублей цену на коттедж в Крыму, который несколько месяцев не могут продать. Об этом 13 ноября сообщило издание Teleprogramma

Циан

«Изначально стоимость дома в 700 кв. м. составляла 300 млн рублей, теперь цена уменьшилась до 289 млн», — отметило издание.

При этом в объявлении о продаже говорится, что продавец готов к торгу.

Известно, что коттедж расположен в элитном посёлке «Вилла роз» в Гурзуфе. На участке площадью 12 гектаров стоит двухэтажный коттедж с бассейном. Меладзе там появлялся нечасто.

Как сообщало 28 февраля ИА Регнум, уехавшие из России Константин Меладзе и певица Вера Брежнева выставили на продажу особняк в элитном посёлке «Миллениум парк» в Истринском районе Подмосковья. Заявленная стоимость трёхэтажного дома площадью 700 кв. метров — 299 млн рублей.

При этом мать Меладзе заявила ИА Регнум, что ничего не слышала о продаже дома.

Продюсер после того, как покинул Россию, стал редко появляться на публике, предположительно, он проживает на вилле в Италии.