Тарко-Сале, Ямало-Ненецкий АО, 13 ноября, 2023, 14:57 — ИА Регнум. Строители приступили к внутренней отделке здания новой школы в ямальском городе Тарко-Сале. Строительство трехэтажного здания завершено на 75%. По данным пресс-службы правительства Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО), в школу уже подано центральное отопление.

Пресс-служба правительства Ямало-Ненецкого автономного округа Строительство школы на Ямале завершено на 75%

В высокой степени готовности находятся водопровод, канализация, системы вентиляции, кондиционирования и видеонаблюдения. Всего будет установлено 112 внутренних и 26 уличных видеокамер. Современная школа на 400 учащихся строится при поддержке компании «НОВАТЭК». Её площадь составит более шести тысяч квадратных метров. Помимо учебных классов, здесь будут работать спортивные и актовый залы.

Пресс-служба правительства Ямало-Ненецкого автономного округа Строительство школы на Ямале завершено на 75%

Вход в образовательное учреждение специалисты оборудуют турникетами и системой распознавания лиц. Сейчас на территории школы завершаются работы по благоустройству. Кроме того, готовы ограждение, автостоянка, заасфальтированы пешеходные дорожки. На спортивной площадке осталось установить несколько скамеек.

Как заявил губернатор региона Дмитрий Артюхов, «вклад в образование юных ямальцев — это главная инвестиция в будущее Ямала. Поэтому строим в округе самые лучшие школы, создаём в них яркие и современные образовательные пространства».

Пресс-служба правительства Ямало-Ненецкого автономного округа Строительство школы на Ямале завершено на 75%

«Наша задача — сделать их настоящим вторым домом для наших детей: с зонами для общения, творчества, дополнительного образования, — подчеркнул глава Ямала. — Этот курс поддерживают и в компании «НОВАТЭК» — ключевом партнёре региона в Пуровском районе. Новая школа — наш общий вклад в развитие Ямала».