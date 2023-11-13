Москва, 13 ноября, 2023, 15:09 — ИА Регнум. После смерти Владимира Ленина в 1924 году немецкий невролог Оскар Фогт занялся изучением мозга вождя революции и вскрыл его. Специалист подготовил отчёт, который содержал выводы о «гениальности», но не сообщалось о нейросифилисе, от которого и скончался Ленин. Врач-исследователь и автор книги «Смерть Ленина. Медицинский детектив» Валерий Новосёлов сообщил, что из-за этого заболевания сосуды головного мозга Ленина были похожи на шнуры.

Олег Ласточкин /РИА Новости Бальзамированное тело Владимира Ленина в траурном зале мавзолея

Новосёлов пояснил, что источником нейросифилиса является бледная спирохета. Она не полностью была уничтожена. Специалист рассказал о заразности этого возбудителя сифилиса.

«Источник болезни — в данном случае это бледная спирохета — был уничтожен не полностью, так как процесс продолжал свой ход. Поэтому вероятность заразности этого биологического материала была очень высокой. Если бы я вскрывал тело такого пациента, я был бы, конечно, очень осторожен», — сообщил он изданию «Газета.ru».

Новосёлов уточнил, что к такому эффекту приводит гораздо меньшая проходимость сосудов, чем при атеросклерозе. К эффекту «шнуров» привёл воспалительный процесс в сосудах. Он отметил, что при вскрытии врачи увидели разрушенный мозг «со шнурами внутри».

При вскрытии мозга находился врач и академик Николай Семашко, написавший, что некоторые артерии, питающие центры речи и движения человека, оказались похожими на «шнурки».

«Отдельные веточки артерий, питающие особенно важные центры движения и речи в левом полушарии, оказались настолько измененными, что представляли собой не трубочки, а шнурки. Стенки утолстились», — говорится в публикации.

Как сообщало ИА Регнум, в США нашли средство, способное спасти от деменции. Специалисты из Университета Цинциннати, штат Огайо, сделали вывод, что регулярное употребление клубники существенно улучшает работу человеческого мозга, что может предотвратить развитие болезни Альцгеймера.

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