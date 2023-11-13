Красногорск, 13 ноября, 2023, 14:35 — ИА Регнум. В Московской области задержали двух молодых людей, которые проникли на территорию воинской части и собирали информацию о военной технике. Об этом 13 ноября сообщил источник ИА Регнум.

Как уточнил собеседник агентства, 19-летний Матвей М. и 18-летний Юрий М. незаконно пробрались на территорию войсковой части, расположенной в Дмитровском районе области, 8 ноября. Следователи полагают, что злоумышленники действовали по указанию спецслужб Украины в целях подрыва обороноспособности Вооружённых сил России. Они собирали сведения о технике, которую планировали впоследствии уничтожить путём поджога. Для диверсии они выбрали передвижные вышки комплексов С-300.

Оперативники задержали подозреваемых через два дня в посёлке Некрасовский. 11 ноября в отношении молодых людей возбудили уголовное дело по статье о подготовке к диверсии. Им грозит от 12 до 20 лет лишения свободы.

Как сообщало ИА Регнум, в Московской области задержали мужчину, собиравшего информацию о местной войсковой части. По данным источникаИА Регнум, 23-летнего Василия Ж. заметили на территории одной из воинских частей у города Озёры. В телефоне у подозреваемого обнаружили десятки фотографий объектов этой части и геотеги, а при дальнейшей проверке и в ходе обыска у него дома нашли переписку с украинцем, в которой за вознаграждение передавалась информация о военных объектах. Правоохранители не исключают, что Василий готовил диверсию: у него обнаружили бутылки с зажигательной смесью.

В конце октября сотрудники ФСБ задержали гражданина России, которого подозревают в передаче Украине военных сведений о Крыме. По данным ведомства, мужчина передал украинскому командованию сведения, касающиеся оборонительных сооружений российских военных на территории полуострова с привязкой к географическим координатам.