Краснодар, 13 ноября, 2023, 14:26 — ИА Регнум. Командные соревнования «Энергия спорта» состоялись на красноярском мотодроме 11 ноября. В них приняли участие более 200 спортсменов. Как рассказал на церемонии открытия соревнований заместитель губернатора Краснодарского края Александр Власов, в регионе ежедневно проходят физкультурно-спортивные мероприятия.

Пресс-служба администрации Краснодарского края В соревнованиях «Энергия спорта» приняли участие более 200 спортсменов

«Число жителей, систематически занимающихся физической культурой, в Краснодарском крае — одно из самых больших в стране», — отметил Власов. «Подобные командные соревнования — это не только спортивное времяпрепровождение, но и формирование командного духа», — уверен он.

Как сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края, в ходе соревнований команды-участники, состоящие из пяти мужчин и женщин возрастом от 18 до 65 лет, преодолевали полосы искусственных препятствий на естественном рельефе. Трасса насчитывала девять командных испытаний, каждое из которых требовало от участников концентрации внимания. Победители определились по сумме затраченного времени и полученных штрафов.

Для болельщиков была организована прямая трансляция на площадке и в соцсетях.

«В крае проводятся спортивные мероприятия разного формата, — отметил министр физической культуры и спорта Серафим Тимченко. — В их числе соревнования, направленные на сплочение коллективов, развитие корпоративной культуры».

«Энергия спорта» — турнир, цель которого не столько установление рекордов, сколько объединение людей. Именно от слаженной работы, единства и зависит общая победа», — заявил министр.