Санкт-Петербург, 21 ноября, 2023, 09:00 — ИА Регнум. Финал чемпионата «Профессионалы» пройдёт с 24 по 28 ноября в Санкт-Петербурге в преддверии Международного форума-выставки «Российский промышленник — 2023». Он объединит порядка 50 тысяч человек: конкурсантов и экспертов, представителей предприятий и иностранных делегаций из Китая, Саудовской Аравии, Вьетнама, Индии, Казахстана, Белоруссии и других. Свои навыки продемонстрируют 687 финалистов из 62 регионов.

pro. firpo.ru Финал чемпионата «Профессионалы» пройдёт в Санкт-Петербурге

Чемпионат проводится благодаря национальному проекту «Образование» и федпроекту «Профессионалитет», позволяющему за короткое время получить востребованную и высокооплачиваемую специальность с последующим трудоустройством.

«Проведение чемпионатов по профессиональному мастерству способствует развитию среднего профессионального образования. Здесь демонстрируются высокие стандарты в области подготовки кадров по всем направлениям, исходя из потребностей бизнеса и работодателей. Наработки, которые проходят апробацию в рамках конкурсов, впоследствии находят свое место в образовательном процессе», — отметил министр просвещения России Сергей Кравцов.

Победители и призеры получат денежные премии. А лучшие из конкурсантов смогут трудоустроиться или пройти стажировку на базе предприятий — партнеров чемпионата.

Оценивать финалистов будут 500 экспертов в различных отраслях промышленности и экономики. Представители предприятий также примут участие в деловой программе, которая предусматривает презентационные площадки различных профессий и технологий, тематических кластеров «Профессионалитета» и международные треки взаимодействия дружественных стран.

За право выступить в финале в этот раз боролись более 120 тысяч молодых специалистов по всей России. Они прошли региональный и межрегиональный этапы.

Например, победители по направлению «Поварское дело» определились в июле в Великом Новгороде. В категории «юниоры» в отборочном этапе чемпионата победу одержал девятиклассник московского образовательного центра «Протон» Елисей Станкевич.

pro. firpo.ru Елисей Станкевич, победитель отборочного этапа в компетенции «Поварское дело»

«Когда мама узнала о движении «Профессионалы», мы начали интересоваться: где и как можно туда попасть. Дороги привели в Московский образовательный комплекс «Запад». Там мне посчастливилось пройти отбор, а после долгих и усердных тренировок я смог достичь победы в чемпионате», — отметил он.

Студент Байкальского колледжа недропользования Денис Пальшин на отборочном этапе чемпионата профмастерства создал две игры. Соревнования по компетенции «Разработка компьютерных игр и мультимедийных приложений» прошли на базе Новосибирского колледжа электроники и вычислительной техники.

«За время чемпионата я познакомился с ребятами из других регионов, было приятно пообщаться со студентами из других колледжей, которые учатся на такой же специальности, как и я. Само задание было достаточно сложным и интересным», — говорит Денис.

В Краснодарском крае призёром отборочного этапа по направлению «Ремонт и обслуживание автомобилей» стал Александр Белов.

«Ребята показывают свои профессиональные навыки по наиболее востребованным компетенциям, включая актуальные для Кубани педагогические и ИТ-направления, агрономию, виноделие и туризм. Оценивают их аккредитованные эксперты из числа педагогов и представителей работодателей. Для участников это возможность проявить себя, получить опыт работы со специалистами предприятий. В ходе регионального чемпионата студентам уже поступали приглашения на стажировки», — отметила министр образования, науки и молодежной политики Краснодарского края Елена Воробьёва.

Как сообщало ИА Регнум, федеральный проект «Профессионалитет» нацелен на подготовку в системе среднего профессионального образования квалифицированных кадров в соответствии с актуальными потребностями реального сектора экономики. Студенты колледжей смогут проходить обучение в современных, оснащённых по нацпроекту «Образование» мастерских и лабораториях, стажировки, а также получить трудоустройство на ведущих предприятиях регионов.

Ожидается, что к концу 2024 года все регионы России обновят инфраструктуру учебных заведений, внедрят гибкие практико-ориентированные программы по наиболее востребованным и перспективным профессиям.

Чемпионат по профессиональному мастерству «Профессионалы» — часть Всероссийского чемпионатного движения по профессиональному мастерству, которое направлено на поддержку талантливых молодых специалистов и их трудоустройство в ведущие компании отечественных производителей.