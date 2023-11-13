Вашингтон, 13 ноября, 2023, 14:17 — ИА Регнум. Дипломатам Евросоюза пришлось оправдываться после заявлений главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля о базовом консенсусе по гуманитарной паузе в секторе Газа. Об этом 13 ноября сообщило издание Politico, сославшись на анонимов из дипломатической сферы.

OLIVIER HOSLE/EPA/ТАСС Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель

Как сообщается в публикации, Боррель заявлял об этом, говоря, что для достижения согласия не Ближнем Востоке необходимо «ещё четыре дня переговоров на высоком уровне». После этого генеральный секретарь Службы внешних связей ЕС Стефано Саннино объяснял, почему он раньше времени заговорил о наличии некоtго консенсуса. Как отметили авторы Politico, европейские дипломаты остались сильно недовольными после слов Борреля, идущих вразрез с официальной позицией ЕС по ближневосточному конфликту, но в то же время менее критикуемыми, чем у его коллег.

Как сообщало ИА Регнум, 6 ноября глава евродипломатии заявил, что эскалация ближневосточного конфликта стала моральным провалом дипломатии западных стран. Боррель заявил, что трагические события фактически являются расплатой за это израильтян и палестинцев и что эта цена будет расти. По словам дипломата, если ЕС не добьётся успеха в урегулировании, то будущие поколения окажутся в спирали насилия и взаимной ненависти.

В беседе с ИА Регнум 11 ноября политолог, директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии, эксперт Финансового университета при правительстве России Денис Денисов заявил, что в день, когда Боррель выйдет в отставку, он сразу же даст интервью, в котором заявит, что с самого начала не верил в возможность победы Украины в украинском конфликте. По мнению политолога, сейчас дипломат пытается расширить коридор для политики ЕС, чтобы изменить риторику, но и ЕС, и Киев попали в ловушку собственных необоснованных заявлений.