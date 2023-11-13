Москва, 13 ноября, 2023, 14:18 — ИА Регнум. В работе банковского мобильного приложения «Сбера» днём 13 ноября произошёл сбой. О всплеске жалоб сообщили на сайте мониторингового сервиса Brand Analytics.

Валерий Шарифулин/ТАСС

По его данным, больше всего поступило жалоб из Москвы и Подмосковья. Также жаловались клиенты из Санкт-Петербурга, Казани, Волгограда, Красноярска и Пензы.

Пользователи сообщали, что не получалось отправить денежные переводы. В пресс-службе «Сбера» заявили об оперативном устранении неполадок и возобновлении нормального режима работы приложения.

Как сообщало ИА Регнум, сбой работы онлайн-приложения «Сбера» также произошёл 1 ноября. В пресс-службе компании заявили, что это произошло из-за технических работ и коснулось только пользователей старых версий программы.

До этого сбои в приложении «Сбербанк Онлайн» были 27 октября. У пользователей не получалось зайти в личный кабинет.