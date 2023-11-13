Москва, 13 ноября, 2023, 14:05 — ИА Регнум. Российский автор и исполнитель SHAMAN (Ярослав Дронов) назвал Аллу Пугачёву своей поклонницей после того, как певица процитировала его на своей странице в соцсетях. Об этом 13 ноября сообщила «Газета.Ru».

Евгения Новоженина/ РИА Новости Певица Алла Пугачева

Пугачёва, уехавшая из России после начала спецоперации на Украине, на днях в новом обращении заявила, что якобы «любит русский народ». При этом в прошлогоднем посте о «рабах и холопах» речь, как утверждает теперь артистка, шла о её критиках, которых исполнительница назвала завистниками и клеветниками.

В своей публикации Пугачёва также упомянула певца SHAMAN, с которым встречалась в 2013 году на конкурсе «Фактор А», где Дронов был одним из участников. Она процитировала его фразу: «Вы ещё обо мне услышите!»

«Я очень рад, что в ряды моих поклонниц прибыло пополнение. Добро пожаловать!»— сказал SHAMAN в беседе с изданием.

Как сообщало ИА Регнум, Алла Пугачёва уехала из России в Израиль весной 2022 года, но несколько раз приезжала в РФ на непродолжительное время. В конце августа 2022 года появилась информация, что она якобы вернулась в Россию, однако продолжала жить в Израиле.

В начале мая 2023 года Пугачёва вновь появилась в Москве. Она побывала на похоронах своего друга, модельера Валентина Юдашкина. 15 мая актёр Иван Охлобыстин заявил, что певица уехала обратно в Израиль, испытав шок от осознания того, что «есть что-то важнее, чем она».

Заслуженная артистка РСФСР, депутат Госдумы Елена Драпеко подвергла критике Пугачёву за её отъезд из России, а потом из Израиля. Парламентарий считает, что певица ищет себе «очередную родину».

Осведомлённый источник 3 ноября сообщил о том, что певица приехала в Россию. В страну она прибыла через пограничный переход в Псковской области. Пугачёва была одна, без своих детей и супруга, шоумена Максима Галкина (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом).

Галкин 5 ноября сообщил, что певица снова уехала из России. Он опубликовал фото с Пугачёвой и написал, что они находятся в местности Сигулда, расположенной примерно в 50 км от Риги.