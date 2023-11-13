Кемерово, 13 ноября, 2023, 14:05 — ИА Регнум. К школьникам в Кемеровской области пришла странная кукла Маша из мультфильма «Маша и медведь». Как сообщило издание «Подъём», местные жители, увидев куклу, предположили, что её «помотала жизнь».

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День рождения Маши из детского мультика отметили в Старопестеревской школе Беловского округа. Фото с мероприятия сразу разлетелись в соцсетях. В комментариях пользователи писали, что это современная Маша с накаченными губами и выглядит она так, потому что живёт с медведем. Куклу также назвали новым существом из фильма ужасов «Сайлент Хилл».

В управлении образования после этого сообщили, что куклу предоставило местное учреждение культуры. В местном управлении образования добавили, что ростовых кукол у школ нет и приходится работать с тем, что предоставили.

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