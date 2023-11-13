Раменское, Московская область, 13 ноября, 2023, 13:58 — ИА Регнум. 70-летний пенсионер обнаружил беспилотник самолётного типа, когда гулял по лесу в районе деревни Минино в Раменском муниципальном районе Московской области. Об этом рассказал источник ИА Регнум.

Иван Шилов ИА REGNUM

Мужчина сообщил о находке в полицию, на место прибыли правоохранители. БПЛА был в виде треугольника серебристого цвета без опознавательных знаков. Размах крыльев аппарата достигал 1,5 метра.

На беспилотнике была видеокамера, но она отвалилась при падении. Также у аппарата сломались крылья. На место привезли служебную собаку, она не обнаружила следов взрывчатых веществ.

«Давность падения около месяца. Каких-либо поражающих элементов, следов воздействия от боеприпасов на корпусе при осмотре не обнаружено», — отметили в ведомстве.

Как сообщало ИА Регнум, в апреле жительница Богородского округа Московской области обнаружила в лесу беспилотник. Оказалось, что аппарат снарядили взрывчаткой. В том же месяце возле подмосковного Ногинска нашли БПЛА весом около 100 кг. В нём боеприпасов не обнаружили.

В Ступино Московской области в сентябре местная жительница нашла обломки дрона, когда собирала грибы в лесу. Оказалось, что этот БПЛА сбили в августе с помощью комплекса ПВО «Панцирь-С».