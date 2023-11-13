Липецк, 13 ноября, 2023, 14:58 — ИА Регнум. В результате столкновения трёх автомобилей, включая пассажирскую «Газель», в Задонском районе Липецкой области два человека погибли и ещё четверо пострадали. Об этом 13 ноября сообщила пресс-служба областного МВД.

УМВД России по Липецкой области

Столкновение пассажирской и грузовой «Газелей», а также легкового автомобиля Lada Largus произошло около 07:30 мск у села Казино в Задонском районе.

«В результате аварии два человека погибли, это мужчины 1976 и 1982 годов рождения, в момент происшествия находившиеся в пассажирской «Газели» … В настоящее время имеется информация о четырёх пострадавших. Их личности устанавливаются», — говорится в сообщении.

Причины и обстоятельства произошедшего устанавливают.

Как сообщало ИА Регнум, ранее, 13 ноября, микроавтобус с детьми попал в ДТП в Алтайском крае. Транспортное средство с детьми столкнулось с выехавшим на встречную полосу трактором–погрузчиком, в результате аварии пострадали два человека.

Ранее в этот же день в Новосибирске столкнулись рейсовый автобус и кроссовер. В результате ДТП пострадали четыре человека — два водителя и две пассажирки.