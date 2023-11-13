Петропавловск-Камчатский, 13 ноября, 2023, 13:47 — ИА Регнум. Губернатор Камчатского края Владимир Солодов в рамках международной выставки-форума «Россия» рассказал о достижениях и изменениях, произошедших в регионе благодаря решениям президента РФ Владимира Путина.

Анна Алябьева, ИА REGNUM Дмитрий Солодов

«За прошедшие годы страна радикально изменилась благодаря решениям президента России. Камчатка отнюдь не исключение, она находится в центре внимания и главы государства, и правительства России. Решения дали практический результат», — заявил Солодов. Он отметил, что жизнь на Камчатке меняется и главные проекты уже вот-вот станут реальностью.

В качестве примеров глава региона привел газификацию Камчатского края, завершение строительства Камчатской краевой больницы, аэропорт, который будет запущен в следующем году. Кроме того, он рассказал о строительстве дорог и новых судов для Камчатки, утверждении мастер-плана, на который выделено 150 млрд рублей. «И многое другое — можно перечислять очень долго. Страна изменилась, страна развивается, а Камчатка находится в центре этого движения», — подчеркнул Владимир Солодов.

С момента открытия выставки-форума «Россия» павильон Камчатского края посетили свыше 90 тысяч гостей. Президент Российской Федерации Владимир Путин поручил провести международную выставку-форум «Россия» в Москве на территории ВДНХ. Мероприятие продлится до 12 апреля 2024 года.