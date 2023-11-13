Москва, 13 ноября, 2023, 13:43 — ИА Регнум. Начальник Войск радиационной, химической и биологической защиты ВС России генерал-лейтенант Игорь Кириллов заявил 13 ноября, что Соединённые Штаты частично свернули биологические работы после заявлений Минобороны России.

Jan Woitas/dpa/Global Look Press

«Чаще всего они отмалчиваются. Иногда им дают указание не реагировать вообще. Часть работ они свернули, и мы считаем, что это наше достижение», — заявил он в эфире телеканала «Россия 24».

Как подчеркнул Кириллов, указания Министерства обороны на проводимые Западом биологические исследования помогли «достучаться» до многих стран и заставить их задуматься, чем в реальности занимается Пентагон. По словам начальника войск РХБЗ, на Украине существовало 46 биолабораторий, значительно ухудшивших биологическую обстановку в стране.

Во время брифингов Кириллов неоднократно заявлял о незаконных и опасных биологических исследованиях США на территориях других стран. В январе он заявил о наличии более 20 тыс. документов и материалов о военно-биологической программе США на Украине. По его словам, все они попали к российским военным в период проведения специальной военной спецоперации. Кроме того, опросили очевидцев и непосредственных участников программ.

Позднее, в июле, Кириллов назвал имена пытавшихся скрыть информацию о работах с возбудителями инфекций и испытаниях лекарств на населении Украины людей. Ими оказались гендиректор Wooden Horse Strategies и глава фонда «Украина 3000» Марина Антонова, учредитель и исполнительный директор той же компании Брайан Меффорд, старший заместитель исполнительного директора Николай Любив, который занимался цензурой материалов о проведении опасных биоисследований, и другие люди.