Минобороны: США свернули часть работ по военной биологии из-за России
Москва, 13 ноября, 2023, 13:43 — ИА Регнум. Начальник Войск радиационной, химической и биологической защиты ВС России генерал-лейтенант Игорь Кириллов заявил 13 ноября, что Соединённые Штаты частично свернули биологические работы после заявлений Минобороны России.
«Чаще всего они отмалчиваются. Иногда им дают указание не реагировать вообще. Часть работ они свернули, и мы считаем, что это наше достижение», — заявил он в эфире телеканала «Россия 24».
Как подчеркнул Кириллов, указания Министерства обороны на проводимые Западом биологические исследования помогли «достучаться» до многих стран и заставить их задуматься, чем в реальности занимается Пентагон. По словам начальника войск РХБЗ, на Украине существовало 46 биолабораторий, значительно ухудшивших биологическую обстановку в стране.
Во время брифингов Кириллов неоднократно заявлял о незаконных и опасных биологических исследованиях США на территориях других стран. В январе он заявил о наличии более 20 тыс. документов и материалов о военно-биологической программе США на Украине. По его словам, все они попали к российским военным в период проведения специальной военной спецоперации. Кроме того, опросили очевидцев и непосредственных участников программ.
Позднее, в июле, Кириллов назвал имена пытавшихся скрыть информацию о работах с возбудителями инфекций и испытаниях лекарств на населении Украины людей. Ими оказались гендиректор Wooden Horse Strategies и глава фонда «Украина 3000» Марина Антонова, учредитель и исполнительный директор той же компании Брайан Меффорд, старший заместитель исполнительного директора Николай Любив, который занимался цензурой материалов о проведении опасных биоисследований, и другие люди.