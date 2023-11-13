Экс-главу МИД Британии назначили министром внутренних дел
Министром внутренних дел Британии назначили экс-главу МИД Королевства Клеверли
Лондон, 13 ноября, 2023, 13:37 — ИА Регнум. В Великобритании назначили нового министра внутренних дел. Им стал бывший глава министерства иностранных дел Соединённого Королевства Джеймс Клеверли. Об этом говорится в заявлении канцелярии премьер-министра страны Риши Сунака, сообщило 13 ноября агентство Bloomberg.
«Джеймс Клеверли назначен новым главой в министерстве внутренних дел», ― указано в сообщении офиса премьера в соцсети Х.
В свою очередь, пост главы внешнеполитического ведомства Британии занял бывший премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон.
Как сообщало ИА Регнум ранее, 13 ноября глава правительства Великобритании Риши Сунак отправил в отставку министра внутренних дел Суэллу Браверман. Её уволили с занимаемой должности после того, как Браверман обвинили в разжигании напряжённости из-за протестов в День перемирия.
В авторской статье, опубликованной The Times, министр обвинила полицию в чрезмерно лояльном отношении к участникам массовых акций в поддержку Палестины, чем навлекла на себя критику.