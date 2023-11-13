Лондон, 13 ноября, 2023, 13:37 — ИА Регнум. В Великобритании назначили нового министра внутренних дел. Им стал бывший глава министерства иностранных дел Соединённого Королевства Джеймс Клеверли. Об этом говорится в заявлении канцелярии премьер-министра страны Риши Сунака, сообщило 13 ноября агентство Bloomberg.

POOL/Keystone Press Agency/Global Look Press Джеймс Клеверли

«Джеймс Клеверли назначен новым главой в министерстве внутренних дел», ― указано в сообщении офиса премьера в соцсети Х.

В свою очередь, пост главы внешнеполитического ведомства Британии занял бывший премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон.

Как сообщало ИА Регнум ранее, 13 ноября глава правительства Великобритании Риши Сунак отправил в отставку министра внутренних дел Суэллу Браверман. Её уволили с занимаемой должности после того, как Браверман обвинили в разжигании напряжённости из-за протестов в День перемирия.

В авторской статье, опубликованной The Times​​​​​, министр обвинила полицию в чрезмерно лояльном отношении к участникам массовых акций в поддержку Палестины, чем навлекла на себя критику.