* — физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом

Москва, 13 ноября, 2023, 13:36 — ИА Регнум. Музыкант Борис Гребенщиков (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) объяснил в интервью Forbes Talk, почему не может вернуться в Россию.

Lapin Oleksandr/Ukrinform via ZUMA Wire Концерт музыканта Бориса Гребенщикова

«Концерты мне играть никто не даст», — сказал основатель рок-группы «Аквариум».

Он отметил, что ему удобнее работать за границей.

Музыкант добавил, что эмигрантом себя никогда не считал. Он отметил, что комфортно себя чувствует за границей, путешествуя по миру. Как отметил исполнитель, он не перестаёт чувствовать себя русским, но живёт в мире. При этом рок-музыкант добавил, что для него Россия — это часть мира.

Как сообщало 18 сентября ИА Регнум, Гребенщиков в интервью Financial Times объяснил причину отказа от выступлений на Украине. Он заявил, что не разделяет негативного мнения большинства жителей страны о русских.

После начала спецоперации, в марте 2022 года музыкант отменил все концерты в России и покинул страну. В мае 2023 года в отношении Гребенщикова завели дело о дискредитации ВС России и оштрафовали на 50 тыс. рублей. В интервью он негативно оценил действия российских сил.

Минюст 30 июня включило музыканта в перечень лиц, признанных в стране иностранными агентами. В ведомстве отметили, что Гребенщиков выступал против проведения спецоперации и получал средства от иностранных источников.

Музыкант постоянно проживает в Лондоне. Он покинул группу «Аквариум» и начал выступать отдельно под псевдонимом БГ+. Музыкант также заявлял, что не считает себя изгнанником, а в Великобритании он работает с 1988 года.