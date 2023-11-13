Дубай, ОАЭ, 13 ноября, 2023, 13:51 — ИА Регнум. Лётные испытания полностью импортозамещённого ближнемагистрального пассажирского самолёта Sukhoi Superjet–100 (SJ-100) с российским двигателем ПД-8 пришлось перенести на 2024 год, сообщил 13 ноября журналистам глава Объединённой авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь на международном авиасалоне в Дубае.

РИА Новости Sukhoi Superjet-100

Он рассказал, что программу испытаний ПД-8 планировали завершить до конца этого года, но на неё ушло немного больше времени.

«Планировалось сертификат получить до конца года, но, к сожалению, будет увеличение на следующий год. Испытания двигателя в составе самолёта — это как раз программа 2024 года», — сказал Слюсарь.

Как сообщало ИА Регнум, 31 октября глава «Ростеха» Сергей Чемезов сообщил о планах начать испытания полностью локализованного SJ-100 с ПД-8 в декабре 2023 года. Опытный образец этого самолёта в первый раз поднялся в небо в августе в Комсомольске-на-Амуре, во второй — в сентябре.

SJ-100 изготовили в производственном центре ПАО «Яковлев». Во время первого полёта самолёта порядка 40 систем и агрегатов были отечественными. Изначально для ускорения программы испытаний в нём использовали франко-российский двигатель SaM146. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал создание SJ-100 большим успехом, так как новые технологии освоили в сжатые сроки.