Вашингтон, 13 ноября, 2023, 13:53 — ИА Регнум. На Украине может вспыхнуть гражданская война на фоне раскола между главой киевского режима Владимиром Зеленским и генералами ВСУ, а также отсутствия успехов у украинской армии. Об этом 13 ноября заявил экс-разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Gegenpol.

Известия/Тарас Петренко

«На Украине может разгореться гражданская война, когда те, кто не хочет сдаваться, набросятся на людей, которые стремятся сдаться», — сказал он.

По словам эксперта, в настоящее время на Украине образовалось два лагеря — за и против продолжения конфликта с Россией.

Риттер уточнил, что за продолжение военных действий выступают военные ВСУ, уверенные, что украинским войскам необходимо перейти к обороне, а не жертвовать своей военной мощью в бессмысленных попытках контрнаступления. Однако такая позиция, как считают противники продолжения конфликта, чревата полным уничтожением Украины, отметил он.

В результате Украина находится в усугубляющемся политическом кризисе, а раскол между правительством во главе с Зеленским и генералами украинской армии может привести к коллапсу и насилию в стране.

Как сообщало ИА Регнум, 8 ноября американская газета The Washington Post написала, что в обществе Украины наблюдаются раскол и упадок духа на фоне разгорающейся политической борьбы в верхних эшелонах власти и отсутствия успехов на фронте. По данным издания, этому также способствует переключение международного внимания на ближневосточный конфликт.

Экс-советник второго президента Украины Леонида Кучмы экономист Олег Соскин 1 ноября заявил, что из-за репрессивных действий Киева во главе с Зеленским в стране может начаться гражданская война. По его словам, в стране ежедневно идут аресты, репрессии, расправы и различные суды.