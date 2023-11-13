Москва, 13 ноября, 2023, 13:13 — ИА Регнум. Шестеро российских теннисистов впервые вошли в топ-50 рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Об этом стало известно в понедельник, 13 ноября.

Первая ракетка России Даниил Медведев занял третье место с 7200 очками. Андрей Рублёв с 4805 оказался на пятой строчке топа, Карен Хачанов с 2520 очками занял 15 место, Аслан Карацев и его 1193 очка оказались на 35 строчке рейтинга, Роман Сафиуллин — на 39 (1122), Александр Шевченко — на десять позиций ниже, на 49 месте (947 очков). Уже вне топ-50 также оказался ещё один представитель России, Павел Котов (68 место и 791 очко).

Первую строчку рейтинга ATP занял серб Новак Джокович (9945 очков), вторую — испанец Карлос Алькарас (8455).

Как сообщало ИА Регнум 9 ноября, Медведев возглавил первый рейтинг ценности персональных брендов действующих российских спортсменов по версии Forbes. Эксперты сравнивали его участников по присутствию в СМИ, популярности в соцсестях, маркетинговой привлекательности бренда, использовали данные за январь–сентябрь 2023 года. Второй после теннисиста стала фигуристка Александра Трусова, третьим — хоккеист Александр Овечкин.

Перед этим Медведев в ходе встречи с болгарским теннисистом Григором Димитровым на турнире в Париже получил предупреждение. Во втором сете российский спортсмен отказался выходить на подачу из-за свистящих зрителей на трибунах. Медведев заявил судье, что зрители не желают видеть его выступление, поэтому он не видит смысла продолжать игру.