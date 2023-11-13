Москва, 13 ноября, 2023, 13:36 — ИА Регнум. В предстоящем году российские авиакомпании получат 22 самолёта SJ-100 (Sukhoi Superjet 100). Об этом сообщил журналистам глава Объединённой авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь.

Aleksey Smyshlyaev/Global Look Press

Он отметил, что в 2024 году российские авиаперевозчики получат полностью импортозамещённые воздушные суда, и напомнил, что ОАК должна была передать два самолёта в этом году и ещё 20 — в следующем. Глава ОАК добавил, что программа испытания двигателей ПД-8 оказалась больше, чем планировали.

«У нас по программе два самолета должно было быть передано в этом году и 20 — в следующем. Мы просто уплотнили программу 2024 года», — ответил Слюсарь.

Как сообщало 11 сентября ИА Регнум, Слюсарь называл сроки полёта первого импортозамещённого МС-21. Его планируется провести до конца текущего года. Он добавил, что к полёту готовятся два самолёта. Лётные испытания второго запланированы на первый квартал 2024 года.

2 ноября дальнемагистральный и импортозамещённый Ил-96-400М совершил первый полёт. Об этом проинформировал вице-премьер — глава Минпромторга Денис Мантуров. Полёт длительностью 26 минут проходил со скоростью до 390 км/ч на высотах до 2 тысяч метров.

Новый лайнер — модернизированная версия Ил-96-300. Он вмещает в себя до 370 пассажиров и имеет удлинённый на 9,35 метра фюзеляж. Также Ил-96-400М обладает более мощными двигателями ПС 90А1. Его построили в одном из филиалов, принадлежащем ОАК, — ПАО «Ил» — Воронежском авиастроительном объединении (ВАСО).