Москва, 13 ноября, 2023, 13:07 — ИА Регнум. МегаФон предоставил «Лаборатории Касперского» данные о результатах тестов операционной системы KasperskyOS for Mobile. Тестирование позволило собрать необходимую информацию для дальнейшей разработки, это поможет ускорить появление устройств с KasperskyOS на рынке.

Мобильный телефон

Как отмечается, проверка велась на выделенной сети, аналогичной системе оператора в петербургской лаборатории МегаФона. В ней устройство с KasperskyOS for Mobile проверили на соответствие стандартам сотовой связи 3GPP и корректность работы при выполнении базовых функций: передаче данных, звонках, отправке смс, переключении между технологиями мобильной связи во всех современных стандартах. Также в лаборатории работает тестовая зона, в которой можно изучать работу оборудования в сетях 5G на любых частотах, в том числе в наиболее подходящем для пятого поколения диапазоне от 3,4 до 3,8 ГГц.

KasperskyOS for Mobile проверялась согласно программе тестирования лаборатории оператора, состоящей более чем из 250 тест-кейсов. По каждому кейсу записывались пути обмена сигнальной информацией между устройством и сетью. Как отмечается, при необходимости проводилось сравнение работы устройства на базе операционной системы компании с аналогичным устройством на базе референсной ОС.

«Миссия лаборатории МегаФона — делать абонентские устройства лучше и максимально использовать их возможности в сети», — отметил руководитель центра по исследованию и тестированию абонентского оборудования Александр Джакония. По его словам, участие в тестировании KasperskyOS позволит использовать экспертизу сотрудников лаборатории Касперского в дальнейшей разработке и обеспечить наличие в сети целого парка проверенных и хорошо работающих устройств на базе KasperskyOS.

Дмитрий Лукиян, руководитель отдела по развитию бизнеса KasperskyOS, подчеркнул, что тестирование — важная веха в развитии ОС, так как оно демонстрирует рынку возможности и тот этап зрелости операционной системы, когда можно начинать взаимодействие с технологическими партнёрами — производителями устройств, операторами связи и разработчиками софта.