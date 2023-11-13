Грозный, 13 ноября, 2023, 13:00 — ИА Регнум. Сына главы Чечни Рамзана Кадырова Ахмата назначили первым заместителем министра республики по физкультуре и спорту. Об этом сообщил 13 ноября председатель парламента региона Магомед Даудов.

Telegram-канал Магомеда Даудова Председатель парламента Чечни Магомед Даудов и Ахмат Кадыров

«За его плечами — не один выигранный турнир по смешанным единоборствам и боксу. Он очень трепетно относится к вопросам, связанным с молодëжью, уверен, на высоком уровне справится с поставленными задачами. Для этого у него есть необходимые знания, опыт и стремление трудиться», — написал он в Telegram-канале.

Даудов пожелал Ахмату Кадырову успехов и высоких достижений на новом посту.

Как ранее сообщало ИА Регнум, 5 ноября другого сына Кадырова, 15-летнего Адама, назначили начальником отдела обеспечения безопасности главы республики. Как сообщил глава чеченского минздрава Адам Алханов, у него уже есть большой опыт и сильный дух воина. Он также пожелал Адаму успехов и побед.

Позднее, 10 ноября, сыновей главы Чечни Ахмата, Эли и Адама наградили орденами «Даймехкан Сий» («Честь Родины»), их им вручил Даудов. Как он заявил, сыновья Кадырова служат интересам Родины, их знают как смелых и отважных молодых людей.