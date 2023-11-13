Москва, 13 ноября, 2023, 12:58 — ИА Регнум. В Кировском районе Республики Крым обнаружили тело 30-летнего старшего сержанта полиции. По версии следствия, он покончил с собой из-за развода с женой. У него осталось трое малолетних детей. Об этом ИА Регнум сообщил источник.

ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

Тело мужчины обнаружили 12 ноября в одном из дворов на улице Новой в посёлке Кировское в Крыму. Местные жители сообщили об этом в полицию, оперативники осмотрели место происшествия и обнаружили в кармане куртки погибшего удостоверение сотрудника МВД. По основной версии, 30-летний старший сержант полиции покончил с собой. Причиной этого поступка, вероятнее всего, стали проблемы в семье.

«Причиной совершения суицида 30-летним сотрудником правоохранительных органов послужило наличие семейных разногласий с супругой на фоне бракоразводного процесса. Министром внутренних дел по Республике Крым назначена служебная проверка, проведение которой поручено заместителю министра внутренних дел по Республике Крым», — рассказал собеседник агентства.

Обстоятельства происшествия устанавливаются, оперативники опрашивают родственников и знакомых погибшего. Известно, что у него остались трое детей: 8, 6 и 3 лет.

Ранее ИА Регнум сообщало, что в Бийске росгвардеец убил жену — фитнес-тренера и покончил с собой. Это произошло через месяц после его возвращения с СВО.