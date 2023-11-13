Ульяновск, 13 ноября, 2023, 13:02 — ИА Регнум. Машинист грузового поезда спугнул поджигателя релейного шкафа на Куйбышевской железной дороге, сообщил источник ИА Регнум.

Александр Кряжев/РИА Новости

Постороннего заметили у железнодорожных путей у Императорского моста в Ульяновске, когда тот обливал оборудование бензином из канистры.

Прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов обнаружили следы взлома на батарейном и релейном шкафах. Рядом с ними нашли пластиковую бутылку объёмом 1,5 литра с остатками зажигательной смеси и коробок со спичками.

На работу железнодорожного транспорта это происшествие не повлияло. Сотрудники полиции теперь разыскивают злоумышленника по камерам видеофиксации, а также проводят осмотр прилегающей территории и опрашивают возможных свидетелей.

Как сообщало 5 октября ИА Регнум, в Истринском городском округе Подмосковья неизвестные попытались поджечь релейный шкаф на Московской железной дороге. На месте инцидента диверсанты оставили несколько бутылок из-под пива и тару с остатками зажигательной смеси. Сотрудники железнодорожной станции Снегири при обходе заметили, что один из релейных шкафов пытались вскрыть и поджечь. Виднелись следы горения, однако аппаратура внутри не пострадала.