Таллин, 13 ноября, 2023, 13:09 — ИА Регнум. В период с января по октябрь 2023 года от эстонского гражданства отказались 88 человек, из которых 24 выбрали российское подданство, сообщило 13 ноября Эстонское национальное телерадиовещание (ERR), ссылаясь на данные департамента полиции и пограничной охраны.

Сергей Батурин/РИА Новости

По информации журналистов, больше всего жителей Эстонии отказались от гражданства, чтобы получить финский паспорт — 32 человека. Девять сменили эстонское гражданство на британское, семь — на шведское.

В пользу гражданства Нидерландов и Норвегии отказались от эстонского подданства по три человека, в пользу Ирландии и Германии — по два. Еще по одному человеку решили получить гражданство США, Израиля, Испании, Франции, Белоруссии и Швейцарии.

В 2022 году в Эстонии 31 человек сменил гражданство на российское, в 2021 году — 36.

Как сообщало ИА Регнум, в Эстонии в октябре уволили сербского тренера мини-футбольного клуба «Смсраха» Владимира Йовановича за поздравление президента России Владимира Путина с днём рождения. Спортсмен назвал российского лидера лучшим человеком на свете.

В сентябре министр внутренних дел Эстонии Лаури Ляэнеметс заявил, что в страну не впустят российских граждан, которых решили выслать из Латвии. Он подчеркнул, что его не интересует, как латвийские власти будут решать эту проблему.