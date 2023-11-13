Казань, 13 ноября, 2023, 12:47 — ИА Регнум. В Татарстане нашли двух мужчин, которые пропали во время рыбалки 4 ноября. Их тела обнаружили волонтёры. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.

Иван Шилов ИА REGNUM

Сообщение об обнаружении погибших поступило в ведомство вечером 12 ноября. Их нашли на реке Ик на двухметровой глубине в 150 м от берега, в 3,5 км от села Новый Мелькен.

«Тела погибших извлечены из воды и переданы сотрудникам полиции», ― говорится в сообщении ведомства.

По предварительным данным, к трагедии привело несоблюдение правил безопасности на водных объектах. Пока неизвестно, были ли у рыбаков спасательные жилеты.

Как сообщало ИА Регнум, в начале сентября в Новоладожском канале в Ленинградской области обнаружили рыбака с огнестрельным ранением головы. Мужчину вытащили на берег прохожие, но он умер в машине скорой помощи. Прибывшие на место полицейские обнаружили неподалёку от места происшествия сильно повреждённую надувную лодку погибшего с рыболовными снастями. По факту инцидента возбудили уголовное дело об убийстве, преступника ищут.

В Волгограде 10 июля на острове Сарпинском на берегу Волги обнаружили тела двух мужчин, приехавших на рыбалку несколькими днями ранее. В полиции заявили, что характер смерти явно криминальный. У одного ― колото-резаные ранения шеи, у другого ― травма головы. Следователи возбудили уголовное дело об убийстве.