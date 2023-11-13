Донецк, 13 ноября, 2023, 12:59 — ИА Регнум. Военнослужащего ВСУ, причастного к убийствам мирных жителей в Мариуполе, приговорили к 30-летнему отбыванию наказания в исправительной колонии строгого режима. О решении суда сообщил Следственный комитет в Telegram-канале.

СК России. Кадр из видео Олег Завалецкий

Командира отдельного инженерно-саперного взвода морской пехоты ВСУ Олега Завалецкого признали виновным в применении запрещённых средств и методов в вооружённом конфликте, жестоком обращении с мирными жителями и убийстве двух и более лиц, совершённом группой лиц по мотивам политической и идеологической ненависти.

Следствие установило, что в марте 2022 года в подвале Мариупольского высшего металлургического профессионального училища Олег Завалецкий расстрелял двух человек. Вместе с ещё одним военным они застрелили двух мирных граждан в тамбуре душевой учебного заведения.

В том же месяце в Мариуполе у детского сада № 113 Завалецкий увидел не участвовавшего в вооружённом конфликте мужчину. После полученного приказа осуждённый выстрелил в голову мужчины из пистолета, после чего тот скончался.

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С 20 марта по 4 апреля 2022 года Завалецкий и его сослуживец на территорию Мариупольского высшего металлургического профессионального училища, где располагалась боевая позиция ВСУ, доставили не участвовавшего в вооружённом конфликте мужчину. Украинские военные начали его допрашивать. Затем, получив приказ, они его избили. После этого Завалецкий убил мужчину, выстрелив в него из автомата Калашникова.

Как сообщало 10 ноября ИА Регнум, в ДНР осудили на 30 лет колонии участвовавшего в расстреле мариупольцев фельдшера ВСУ. Верховный суд ДНР вынес наказание фельдшеру ВСУ Виталию Матвиенко, участвовавшему в расстреле шести мирных жителей Мариуполя.

Суд установил, что 37-летний военнослужащий 29 марта 2022 года вместе с сослуживцами получил приказ командира расстрелять из автомата легковой автомобиль. В тот момент там находилась семья. В результате женщина скончалась на месте, мужчина получил тяжёлое ранение и смог скрыться вместе с сыном.