Москва, 13 ноября, 2023, 12:45 — ИА Регнум. В различных докладах, расследованиях и сообщениях СМИ всё чаще говорится об «украинском следе» в подрыве газопроводов «Северный поток», расследующим диверсию необходимо обратить на это внимание. Об этом 13 ноября заявил на брифинге пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Украинские следы этой диверсии, террористического акта всё больше и больше появляются в различных докладах, расследованиях, сообщениях СМИ. Это действительно так», — сказал представитель Кремля, комментируя сообщения американской газеты The Washington Post о причастности полковника украинской армии Романа Червинского к диверсии на «Северных потоках».

Он отметил, что в Москве внимательным образом изучают все эти сообщения.

«Но в любом случае это повод для тех, кто ведёт расследование, всё-таки учитывать это и не «заматывать» эту тему, а стремиться объявить и сделать публичными результаты расследования, назвать виновных, исполнителей, тех, кто участвовал в координации, заказывал — все эти имена должны быть названы», — добавил Песков.

Как сообщало ИА Регнум, 11 ноября газета The Washington Post написала, что полковник ВСУ Червинский был координатором теракта на «Северных потоках». Издание отметило, что украинский военный занимался логистическими вопросами и поддержкой команды из шести человек, которые арендовали яхту и использовали оборудование для глубоководного погружения, в ходе которого они заложили взрывчатку в местах подрыва газопроводов.

Американский миллиардер Илон Маск 12 ноября одним словом прокомментировал новость The Washington Post о причастности Украины к подрыву «Северных потоков». «Интересно», — написал он в комментариях под постом об этой новости.

Журналист из США Сеймур Херш в феврале опубликовал свое расследование взрывов на «Северных потоках». В нём он привёл данные о том, что взрывные устройства под российскими газопроводами заложили в июне 2022 года под прикрытием учений Baltops водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов. Журналист подчеркнул, что США хотели предотвратить проведение Россией спецоперации на Украине, шантажируя Москву подрывом «Северных потоков».