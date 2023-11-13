Москва, 13 ноября, 2023, 12:18 — ИА Регнум. Администрация президента России не комментирует ситуацию в зоне проведения спецоперации, так как это является прерогативой Минобороны. Об этом 13 ноября заявил на брифинге пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в ответ на просьбу прокомментировать ранее появившееся в ряде СМИ сообщение о «переброске» группировки войск «Днепр» ВС России на более выгодные позиции к востоку от Днепра.

Сергей Бобылев/ТАСС

Песков напомнил, что Кремль не комментирует ситуацию о ходе военных действий в зоне проведения спецоперации, так как считает это прерогативой российских военных.

«И в данном случае тоже считаем, что ситуацию могут и должны комментировать только наши военные», — сказал он.

Как передавало ИА Регнум, ранее, 13 ноября, агентство «РИА Новости» сообщило, что командование группировки российских войск «Днепр» решило перебросить войска на более выгодные позиции к востоку от Днепра. Уточнялось, что в ходе этой перегруппировки войска ВС России высвободят часть сил для наступления на других направлениях. В 11:00 мск это сообщение аннулировали как выпущенное ошибочно.