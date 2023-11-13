Москва, 13 ноября, 2023, 12:16 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин никогда не исключает контакты, тем более на высшем уровне. Об этом 13 ноября на пресс-конференции заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, комментируя заявление канцлера Германии Олафа Шольца о намерении в будущем обсуждать с российским лидером конфликт на Украине.

Сергей Гунеев/РИА Новости Канцлер Германии Олаф Шольц

Официальный представитель Кремля подчеркнул, что Путин всегда говорит об открытости.

«Президент также всегда был и остаётся сторонником результативных контактов не просто ради самого процесса, а ради результата», ― подчеркнул Песков.

Однако, по словам Пескова, с ФРГ вряд ли можно говорить, что чаша весов склоняется в пользу какого-то учёта интересов России.

«С другой стороны, время может способствовать трансформации позиций», ― добавил пресс-секретарь российского лидера.

Как сообщало ИА Регнум, 12 ноября в беседе, организованной газетой Heilbronner Stimme, канцлер Германии Олаф Шольц намерен в будущем обсуждать с президентом России Владимиром Путиным конфликт на Украине. Он отметил, что для переговоров между Москвой и Киевом нужен решающий шаг с российской стороны, а именно вывод войск. Путин, очевидно, к этому не готов, добавил Шольц.

Ранее Шольц призвал готовиться к долгому конфликту на Украине. По его мнению, боевые действия длятся дольше, чем рассчитывала Россия.

Российский лидер неоднократно заявлял, что никогда не отказывался от мирных переговоров, однако ключ к решению проблемы Украины — на стороне западных стран.

Foreign Affiars написало, что власти США ошибаются, когда ведут диалог с президентом России с позиции силы, таким образом они рискуют спровоцировать прямой конфликт с Россией.

Обозреватель Responsible Statecraft Тед Снайдер считает, что главу киевского режима Владимира Зеленского совсем скоро принудят к мирным переговорам с Россией. Его настойчивость к «победе» политическое окружение называет «бредовой».