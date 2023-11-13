Москва, 13 ноября, 2023, 12:15 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил на брифинге 13 ноября, что в текущем рабочем графике российского лидера Владимира Путина нет пункта о переговорах с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом, но при необходимости их оперативно согласуют.

Гавриил Григоров/пресс-служба президента РФ/ТАСС Владимир Путин

«Пока не встал в график такой разговор, но разговоры на высшем уровне у нас с турецкой стороной согласовываются буквально за часы, поэтому никакой проблемы здесь не возникнет», — сообщил представитель Кремля.

Как отметил Песков, повестка российско-турецких переговоров всегда широкая из-за большого охвата всех тем двусторонних отношений.

Как передавало ИА Регнум, 10 октября Путин и Эрдоган обсудили в телефонном разговоре палестино-израильский конфликт. Главы государств затронули вопросы необходимости гуманитарных инициатив и предотвращение дальнейшего роста напряжённости в регионе. Турецкий лидер заверил, что страна приложит усилия по восстановлению спокойствия и урегулированию ситуации.

И Путин, и Эрдоган высказывались в поддержку создания суверенного палестинского государства. Российский лидер подчеркнул, что эту принципиальную позицию Москва занимала и до нынешнего обострения ближневосточного конфликта. После этого Эрдоган обвинил Запад в поощрении безумия, которое угрожает Ближнему Востоку, а Израиль — в геноциде и нежелании исправлять сделанные ошибки. Позднее Путин и Эрдоган ещё раз переговорили на тему ближневосточного конфликта 24 октября. Замглавы МИД Михаил Богданов 10 ноября призвал как можно быстрее провести встречу по палестино-израильскому урегулированию.