Песков обвинил Польшу в нагнетании напряжённости на восточной границе
Москва, 13 ноября, 2023, 12:17 — ИА Регнум. Решение польских властей развернуть новый танковый батальон на востоке страны стало очередным шагом в сторону нагнетания напряжённости, заявил журналистам 13 ноября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Он прокомментировал заявление министра национальной обороны республики Мариуша Блащака, что батальон начали формировать для противостояния якобы исходящим от России «угрозам».
«Безусловно, это еще один шаг к нагнетанию напряженности, ничто иное. В данном случае наши белорусские друзья знают, что делать», — сказал Песков.
Официальный представитель Кремля подчеркнул, что в Минске в целом делают всё необходимое, чтобы обеспечить безопасность.
Как сообщало ИА Регнум, в последние месяцы в Белоруссии неоднократно сообщали о случаях нарушения воздушной границы со стороны Польши. 2 ноября легкомоторный самолёт залетел на белорусскую территорию на глубину до 200 м. 28 сентября польский вертолёт дважды нарушал границу страны.
Вместе с тем польская сторона наращивает численность военного контингента на границе с Белоруссией. 3 августа заместитель начальника генерального штаба ВС Польши генерал Марек Соколовский заявил о готовности польских военных открыть огонь, если белорусские летательные средства нарушат границу. 10 августа Блащак сообщил, что на подступах к Белоруссии разместят 10 тыс. военнослужащих.