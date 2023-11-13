Москва, 13 ноября, 2023, 12:17 — ИА Регнум. Решение польских властей развернуть новый танковый батальон на востоке страны стало очередным шагом в сторону нагнетания напряжённости, заявил журналистам 13 ноября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Иван Шилов ИА REGNUM

Он прокомментировал заявление министра национальной обороны республики Мариуша Блащака, что батальон начали формировать для противостояния якобы исходящим от России «угрозам».

«Безусловно, это еще один шаг к нагнетанию напряженности, ничто иное. В данном случае наши белорусские друзья знают, что делать», — сказал Песков.

Официальный представитель Кремля подчеркнул, что в Минске в целом делают всё необходимое, чтобы обеспечить безопасность.

Как сообщало ИА Регнум, в последние месяцы в Белоруссии неоднократно сообщали о случаях нарушения воздушной границы со стороны Польши. 2 ноября легкомоторный самолёт залетел на белорусскую территорию на глубину до 200 м. 28 сентября польский вертолёт дважды нарушал границу страны.

Вместе с тем польская сторона наращивает численность военного контингента на границе с Белоруссией. 3 августа заместитель начальника генерального штаба ВС Польши генерал Марек Соколовский заявил о готовности польских военных открыть огонь, если белорусские летательные средства нарушат границу. 10 августа Блащак сообщил, что на подступах к Белоруссии разместят 10 тыс. военнослужащих.