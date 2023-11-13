Москва, 13 ноября, 2023, 12:29 — ИА Регнум. Средняя цена на новый автомобиль российского производства за год снизилась на 3,8%. Эксперты выявили снижение показателя в период с мая по октябрь 2023 года, сравнив его с тем же периодом 2022 года. Средняя стоимость отечественного автомобиля составила 1 092 901 рубль. Об этом «Российской газете» рассказали в «Авито. Авто».

Известия/ Андрей Эрштрем

Самой востребованной отечественной моделью стала Lada Niva Legend, средняя цена которой увеличилась на 3% относительно периода май–октябрь 2022 года и составила 846 900 рублей.

«В топ-5 также вошли Lada Granta (823 500 рублей, –4,5%), Vesta (1 371 261, +18,4%), Niva Travel (953 925 рублей, +1,4%), Granta Cross (1 184 108 рублей, +7,3%)», — сообщило издание.

В целом эксперты отметили повышение спроса на легковой транспорт российского производства на 139,7% по сравнению с периодом май–октябрь 2022 года.

При этом выросло и предложение о продаже таких автомобилей. Специалисты отметили, что оно выросло на 144,4% на тот же период.

Как сообщало 12 октября ИА Регнум, больше всего в сентябре подорожали автомобили китайского бренда Evolute, чешского Skoda и корейского Kia. Цена на Skoda Octavia выросла на 14%. Российский электромобиль Evolute i-Joy подорожал на 13%, а Kia Cerato — на 11%.

Вместе с тем эксперты назвали некоторые модели, стоимость которых в сентябре понизилась. Цена на Hongqi HS5 снизилась на 8%, а на GAC GS5 — на 4%. Стали дешевле некоторые модели BMW. Также фиксировали снижение на 2,5% до 34,3 млн рублей стоимости Mercedes-Benz — Maybach S-Класса 2021-го года.