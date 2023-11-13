Москва, 13 ноября, 2023, 12:13 — ИА Регнум. Производство самолётов нового типа повысит боевой потенциал России на фоне продолжения роста в мире спроса на истребители Су-35, вертолёты Ка-52 и танки Т-90. Об этом 13 ноября написал в Telegram-канале первый заместитель главы оборонного комитета Совета Федерации Виктор Бондарев, говоря о российском однодвигательном истребителе пятого поколения Checkmate.

Сергей Карпухин/ТАСС

Как напомнил Бондарев, ранее «Ростех» сообщил о начале подготовки к производству первых образцов Checkmate, для чего на завод-изготовитель передали конструкторскую документацию.

«Производство нового типа боевых самолётов, имеющих множество преимущественных характеристик, однозначно повысит боевой потенциал России на фоне продолжающего роста мирового спроса на Су-35, Ка-52 и Т-90 в результате успешного их применения в СВО», — отметил он.

Как сообщало ИА Регнум, ранее, 13 ноября, вице-премьер России, глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что первый опытный образец Checkmate могут создать уже до конца 2025 года.

Ранее в этот же день в «Ростехе» заявили о начале подготовки производства первых образцов истребителей Checkmate. В пресс-службе госкорпорации уточнили, что в проект внесли изменения и скорректировали сроки первого вылета.

Истребитель Checkmate — первый российский однодвигательный самолёт пятого поколения, разработанный «Объединенной авиастроительной корпорацией» (ОАК) (входит в «Ростех»). Его основными особенностями являются малозаметность, малая стоимость лётного часа, открытая архитектура, а также высокие показатели по критерию «стоимость — эффективность».