Москва, 13 ноября, 2023, 13:49 — ИА Регнум. Российский истребитель пятого поколения Checkmate — это Maybach рядом с американским F-16, который уже стал старенькими «Жигулями». Ещё российская разработка значительно превосходит сверхновые истребители США F-35 в цене. Об этом в беседе с ИА Регнум рассказал военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин.

Алексей Майшев/РИА Новости

Ранее глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что опытный образец легкого тактического истребителя пятого поколения Checkmate могут создать уже до конца 2025 года.

Полковник Литовкин высоко оценил возможности новейшего российского истребителя и указал на множество его преимуществ над американскими F-16 и F-35.

«Checkmate — это «Майбах» рядом с F-16, который уже стал старенькими «Жигулями». Российский истребитель гораздо превосходит американский. И также он может составить хорошую конкуренцию другому, более новому американскому истребителю F-35», — поделился Литовкин.

Однако, он отметил, что у F-35 ещё есть недоработки, из-за чего его модернизация постоянно удорожается. Так, например, ещё в апреле Пентагон основными проблемами F-35 признал дефект силовой установки и переход на сверхзвуковую скорость, который приводит к повреждениям обшивки и снижению степени малозаметности. По мнению военного эксперта, Checkmate в вопросе стоимости на данный момент выигрывает, так как пока стоит в разы дешевле американского F-35. Кроме того, как отметил Литовкин, есть и другие особенности новой российской разработки.

«Он однодвигательный в отличие от всех предыдущих Су-35, Су-57 — лёгких, средних, тяжёлых. Они были всегда двухдвигательными. Поэтому он будет более лёгким. Это сверхзвуковой истребитель нового поколения с самой современной ионикой, в нём также применили технологию пониженной радиолокационной заметности», — рассказал военный эксперт.

Он допустил, что у Checkmate также будет двигатель со склоняемым вектором тяги. Во внутренних отсеках фюзеляжа конструкторы предусмотрели достаточно места для размещения ракет. Литовкин напомнил, что Checkmate — это усовершенствованная и облегчённая модификация СУ-57. Производителям удалось сделать относительно недорогой самолёт, и поэтому, как сообщил Денис Мантуров, уже есть зарубежные заказчики на партию новых российских истребителей.

«Создание и применение такого самолёта будет для нас определённым новшеством и шагом вперёд», — заключил Литовкин.

Ещё в 2021 году после презентации макета истребителя на российской выставке МАКС, а затем и на Dubai Airshow 2021 в ОАЭ профильный американский журнал Aviation Week & Space Technology признал российскую разработку одним из наиболее значимых достижений в сфере военной авиации за год.

13 ноября в госкорпорации «Ростех» рассказали о начале подготовки производства первых образцов истребителей Checkmate. Отмечалось, что в проект внесли изменения и скорректировали сроки первого вылета.

Ранее американский журнал Military Watch Magazine опубликовал статью, в которой признал, что Россия производит больше боеприпасов для ПВО, чем все страны НАТО, вместе взятые. Кроме того, журналисты отметили уникальные свойства загоризонтной ракеты 40Н6, аналогов которой нет ни у кого в мире.

На это указал также директор Центра военно-политических исследований МГИМО, доктор исторических наук Алексей Подберёзкин в беседе с ИА Регнум. Он рассказал, что Россия действительно смогла обогнать и превзойти страны НАТО в определённых сферах военного производства. В период 1990-х годов прошлого столетия производство противовоздушного и противоракетного оборудования на территории Российской Федерации ослабло. И только во втором десятилетии этого века ситуация начала стремительно меняться не в пользу Запада.

Как сообщало ИА Регнум, во второй половине 2024 года будет готов к испытаниям первый образец российской системы обнаружения и ухода от столкновений для беспилотных летательных аппаратов. Система подразделяется на восемь классов в зависимости от типа беспилотника и состава сопрягаемых систем. В соответствии с выбранным классом вычислитель может работать с функциями наблюдения за воздушной обстановкой и предотвращения столкновений, бортовым радаром, системами наземного наблюдения.