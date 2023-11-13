Нью-Йорк, США, 13 ноября, 2023, 12:12 — ИА Регнум. Российский нападающий хоккейного клуба «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин в матче регулярного чемпионата НХЛ против команды «Коламбус Блю Джекетс» отличился двумя результативными передачами.

© Rich Graessle/Icon Sportswire vi/Global Look Press Артемий Панарин

В результате этого в активе 32-летнего хоккеиста из России стало 24 (8 шайб + 16 голевых передач) очка в 14 матчах подряд при показателе полезности +5. Панарин находится на втором месте в рейтинге лучших бомбардиров НХЛ. Первое место у шведского форварда «Ванкувер Кэнакс» Элиаса Петтерссона (7 шайб + 18 голевых передач в 15 матчах), на третьем находится российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтинг» Никита Кучеров (11 шайб +12 голевых передач в 14 встречах).

Панарин также повторил клубный рекорд по продолжительности результативной серии с начала сезона, который в сезоне 1972/73 установил Род Жильбер. Кроме того, игрок повторил рекорд россиян в НХЛ по этому показателю, установленный выступавшим за «Бостон Брюинз» Дмитрием Квартальновым в сезоне 1992/93 (14 матчей).

Матч между «Рейнджерс» и «Коламбусом» закончился победой команды из Нью-Йорка в серии послематчевых буллитов со счётом 4:3.

Как сообщало ИА Регнум, 12 ноября российскому форварду «Вашингтон Кэпиталз» Александру Овечкину удалось сократить отставание от канадца-рекордсмена Уэйна Гретцки в списке лучших снайперов в регулярных чемпионатах НХЛ до 68 шайб. 38-летний хоккеист оформил дубль в победном для своего клуба матче с «Нью-Йорк Айлендерс» (4:1). В его активе стало 826 шайб в 1360 матчах НХЛ.

Клуб «Вашингтон Кэпиталз» 11 ноября переиграл команду «Нью-Джерси Девилз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Овечкин записал на свой счёт во встрече одну результативную передачу.