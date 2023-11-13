Вашингтон, 13 ноября, 2023, 11:42 — ИА Регнум. Певец Эдуард Шарлот заявил о желании вернуться в Россию. Об этом он сообщил в своём аккаунте в Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

Павел Бедняков/РИА Новости Певец Шарлот

«Я наметил вернуться в Россию. Это решение осознанное», ― написал исполнитель.

При этом он признался, что денег на обратный билет у него нет. Собрать необходимые средства на перелёт в Россию он намерен с помощью десятков тысяч преданных слушателей, а также родных, знакомых и друзей, которых он попросил «накинуть» денег на билет.

Певец добавил, что планирует сразу же начать писать новый альбом, так как у него появились идеи для творчества. При этом музыкант уточнил, что грядущая пластинка не будет связана с войной или политикой.

«Я предопределил свою жизнь в русскоязычной культуре и буду за неё бороться», — подчеркнул Шарлот.

Ранее Шарлот критиковал российскую власть. Кроме того, в июне он опубликовал видеоролик, на котором сжигает российский паспорт и утверждает, что больше не считает себя российским гражданином.

Как сообщало ИА Регнум, после начала спецоперации целый ряд российских певцов и актёров покинули Россию. При этом некоторые из них жалеют о своём решении. Так, рэп-исполнитель Моргенштерн (Алишер Моргенштерн — физическое лицо, признанное в России иностранным агентом) пожалел, что сбежал из России в США, и признал, что там нет ничего хорошего. Он признался, что скучает по Родине, и не исключил, что однажды может вернуться в страну.

При этом актёр Алексей Панин опубликовал на странице в соцсети фотографию на фоне украинского флага, на которой он держит паспорт США в руках. В комментарии к фото он написал хештег «Я люблю Америку».

Лидер музыкальной группы «Чайф» Владимир Шахрин заявил, что сбежавшие из России артисты — несчастные люди, занимающиеся самообманом. По его словам, им очень далеко до эмигрантов, покинувших страну после революции.