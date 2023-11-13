Москва, 13 ноября, 2023, 11:33 — ИА Регнум. В Якутии следователи задержали и арестовали начальника отдела МВД Севрюгина, который устроил драку в одном из кафе города Ленска в День полиции, сообщили ИА Регнум в МВД России.

Иван Шилов ИА Регнум

«Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 111 УК РФ, избрана мера пресечения в виде ареста», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА Регнум, драка произошла в кафе города Ленска 11 ноября. Её участниками оказались сотрудники МВД, празднующие День полиции. Начальник ОЭБиПК отдела МВД России по Ленскому району Севрюгин избил врио начальника отдела Надточиева. Оба были в состоянии алкогольного опьянения. Пострадавший упал и ударился лбом о бетонное покрытие. Прибывшая на место бригада скорой помощи доставила пострадавшего в центральную районную больницу. Пострадавший впал в кому.