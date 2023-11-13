Новосибирск, 13 ноября, 2023, 11:47 — ИА Регнум. В Новосибирске из окна 18-го этажа выпал полуторагодовалый ребёнок. С различными травмами его доставили в больницу. Инцидент произошёл вечером 12 ноября в Ленинском районе. Об этом сообщило в Telegram-канале Следственное управление СК в Новосибирской области.

СУ СК России по Новосибирской области

«С телесными повреждениями ребёнок доставлен в медицинское учреждение. Следственным отделом по Ленинскому району города Новосибирск зарегистрирован материал доследственной проверки. По предварительным данным, ребёнок находился в квартире с родителями», — указали в ведомстве.

Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего инцидента. Также в ведомстве призвали родителей не оставлять детей без присмотра и не оставлять открытыми окна.

Как сообщало ИА Регнум, 5 октября в Челябинске из школьного окна выпала 12-летняя девочка. Один из свидетелей сообщил, что во время перемены шестиклассница забралась на подоконник открытого окна и приблизилась к карнизу. Её нога соскользнула, и школьница полетела вниз.

Находившиеся рядом учащиеся бросились к ней на помощь. Двенадцатилетнюю ученицу госпитализировали с травмой позвоночника. В областной прокуратуре пообещали проверить школу на соблюдение безопасности условий пребывания учащихся.