Москва, 13 ноября, 2023, 11:51 — ИА Регнум. Режиссёр, народный артист России Александр Митта находится на обследовании в Боткинской больнице. Об этом 13 ноября рассказал его помощник Геннадий Иванов.

РИА Новости/ Екатерина Чеснокова Режиссёр, народный артист России Александр Митта

«Да, он в Боткинской больнице находится на обследовании, чувствует себя так более-менее, пока диагноз непонятен», — сказал он в беседе с «РИА Новости».

Как сообщало ИА Регнум, 12 ноября стало известно, что Митту экстренно госпитализировали в Боткинскую больницу. Позднее в этот же день госпитализацию режиссёра подтвердили в его киношколе. В Telegram-канале киношколы сообщили, что у режиссёра пневмония и его состояние ухудшилось после перенесённого инсульта.

Александр Митта снял свой первый фильм «Друг мой, Колька!» вместе с Алексеем Салтыковым в 1961 году. Среди его киноработ 44 фильма и сериала, среди которых «Точка, точка, запятая…» (1972), «Экипаж» (1979), «Сказка странствий» (1983), «Граница. Таёжный роман» (2000), «Фитиль» (1962–2008) и многие другие.