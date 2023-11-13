Москва, 13 ноября, 2023, 11:19 — ИА Регнум. Первый круг Российской премьер-лиги (РПЛ) сезона-2023/24 московский футбольный клуб «Спартак» завершил неудачно. Такую оценку команде дал бывший владелец «Спартака» Леонид Федун.

Владимир Федоренко/РИА Новости

«Первый круг чемпионата России для команды, на мой взгляд, неудачный», ― подчеркнул в беседе со «Спорт-Экспресс» Федун.

По его мнению, с теми вложениями, которые сделали этим летом, «Спартак» должен бороться за более высокие места. Федун указал на необходимость сделать выводы и идти дальше.

Как сообщало ИА Регнум, по итогам 15 встреч 15-го тура чемпионата России футбольный клуб «Краснодар» остаётся на первой строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 32 очка. 11 ноября футболисты на выезде сыграли вничью с «Зенитом». Хотя у обеих команд были шансы вырвать победу, матч завершился со счётом 1:1.

На второй позиции с 30 баллами стоит «Зенит». «Спартак» в турнирной таблице занимает шестое место, набрав 24 очка. 12 ноября команда со счетом 2:1 обыграла «Ростов», который в турнирной таблице чемпионата России идёт на 11-й строчке, имея в активе 17 баллов.