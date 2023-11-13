Москва, 13 ноября, 2023, 11:46 — ИА Регнум. Министерство транспорта собирается в 2024 году установить на четырёх объектах транспортной инфраструктуры системы для идентификации пассажиров с помощью биометрии. Об этом говорится в одобренной правительством стратегии цифровой трансформации транспортной отрасли до 2030 года, опубликованной на официальном интернет-портале правовой информации.

Кирилл Каллиников/РИА Новости

Первоначально к концу 2033 года должны были запустить проход по биометрическим данным в 6% российских аэропортов (а в сценарии развития — показатель должен был достичь 15%).

В обновлённой стратегии уточняется, что в 2025 году 15 объектов транспортной инфраструктуры должны использовать биометрию для допуска, в 2026 году их должно стать 70, к 2030 году — 700. При этом Минтранс собирается утвердить методику расчёта показателей проекта и выбрать объекты для участия в нём только в 2024 году.

Как сообщало ИА Регнум, 7 ноября стало известно, что клиенты «Сбера» всё чаще стали оплачивать покупки по биометрии. Как рассказал первый заместитель председателя правления Сбербанка Кирилл Царёв, за пять месяцев число «платежей улыбкой» выросло в 40 раз.

До конца 2023 года в России стартует пилотный проект по биоэквайрингу, в рамках которого граждане смогут совершить оплату выбранных товаров, просто посмотрев в камеру на кассе самообслуживания или же в режиме онлайн на веб-странице, или в приложении интернет-магазина, сообщило 23 октября ИА Регнум. Упростить получение услуг и покупку товаров стало возможно благодаря Единой биометрической системе.